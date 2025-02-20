Суд по делу о ДТП, в котором погибла журналистка Анастасия Волкова, отложен

Судебное заседание по делу о ДТП, в котором 30 мая 2024 года погибли двое человек, включая журналистку Анастасию Волкову, было отложено. Оно должно было состояться 19 февраля в Славянске (Донецкая область) но было перенесено на 4 марта.



Причина переноса — обстрелы, которые затруднили прибытие в суд потерпевшей стороны. Об этом сообщила адвокат Вера Ястребова, представляющая интересы близких Анастасии Волковой, в комментарии «Суспільне Донбас».



«Судебное заседание, запланированное на сегодня, отложили на 4 марта 2025 года. Оно состоится в 10:00. Перенос был сделан по моему ходатайству, так как из-за недавних обстрелов некоторые участники не смогли прибыть в зал суда», — пояснила 19 февраля адвокат.



На данный момент суд решает, можно ли передавать обвинительное заключение в основной процесс.



Адвокат потерпевшей стороны подала заявление о возмещении морального ущерба.



Прокурор может инициировать изменение меры пресечения обвиняемому, если для этого есть основания.



«Если обвиняемый признает свою вину и нет необходимости в полном разбирательстве, дело может быть рассмотрено значительно быстрее», — уточнила Ястребова.

Напомним, что ДТП произошло 30 мая 2024 года. Анастасия была на пешеходном переходе в центре города. В этот момент на дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Удар был такой силы, что автомобиль «ВАЗ» отбросило на Анастасию. Водитель ВАЗ погиб на месте, а журналистка скончалась в больнице. За рулем микроавтобуса находился военнослужащий.



В августе стало известно, что для сообщения о подозрении водителю микроавтобуса не хватает результатов экспертизы.



Однако в декабре сотрудники Государственного бюро расследований все-таки сообщили военнослужащему о подозрении в совершении смертельного ДТП. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



В январе Бабушкинский районный суд Днепра отпустил на поруки подозреваемого водителя.