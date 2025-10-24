Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание
24 октября 2025, 20:59

В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание

В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание. Фото: Денис Пушилин В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание. Фото: Денис Пушилин

Во временно захваченной Авдеевке Донецкой области планируют ввести в эксплуатацию многоквартирный дом и административное здание. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

Фейковый глава заявил, что «главная задача сегодня — как можно быстрее наладить жизнь в Авдеевке, растерзанной обстрелами». Однако он не уточнил, что именно российская армия разрушила город.

«Жители Авдеевки давно ждут, когда откроется новое административное здание. В нём, помимо органов местного самоуправления, будут располагаться социальные службы, МФЦ, ЗАГС», — выдал он.

Кроме того, Пушилин рассказал, что местные власти в кратчайшие сроки обязаны привести в порядок документы на оба объекта. На следующей неделе оккупанты планируют открыть администрацию для сотрудников и посетителей, а также заселить 38 семей в новый дом.



Ранее мы писали, что Россия не раз говорило о восстановлении Авдеевки. В статье — (Не)Восстановление в оккупации: кому Россия строит жилье в захваченных украинских городах — все детали. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилин
Места
Авдеевка Донецкая область
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
20:59
В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание
11:55
ФСБ готовит серию фейковых «терактов» на ВОТ, чтобы обвинить Украину
09:35
На оккупированной Луганщине милитаризация детей проходит под наблюдением Минобразования РФ – ОВА
17:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
16:50
Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные
13:59
В Луганске взорвалась Bluetooth-колонка под песню «Океана Эльзы»
12:32
Все украинские книги изъяли на ВОТ Херсонщины во время рейдов
11:11
ЗАЭС вышла из блэкаута: восстановлено питание атомной станции
10:00
ВСУ уничтожили боекомплект оккупантов у железнодорожной станции в Олешках
17:30
В оккупированной части Донбасса из воды показались затопленные автобусы
11:41
Крым на грани засухи: Алушта осталась без воды, в Симферополе паника
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
все новости
21:54
Франция может развернуть свои войска в Украине уже в следующем году
20:59
В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание
19:50
Зеленский показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS
19:24
В отдельных регионах Украины будут применяться две очереди отключений света
19:00
Дроны бьют по станциям в Белгородской области в ответ на обстрелы Харькова
18:26
ГУР уничтожило две РЛС «Небо» и комплекс «Бук»
18:18
В НГУ показали, как оптоволокно окутало Покровское направление
17:22
Оккупанты запускают «Шахеды» по Украине прямо с производства
17:15
Колумбийским «наемникам» РФ приказывают расстреливать мирных украинцев
16:59
Российская армия попыталась атаковать поезд «Львов-Краматорск»: повреждены вагоны
16:56
Российские оккупанты обстреляли жилой массив Корабельного района Херсона
15:59
РФ трижды ударила по Краматорску
15:51
Российские военные «устроили сафари» на фермеров Донетчины: «Азов» перехватил видео из дрона
15:45
«Шахтер Сталеви» сыграл товарищеский матч с Wisła Kraków
15:40
Российские войска впервые атаковали Одесскую область КАБами
15:02
ВСУ зачистили от российских войск Торское под Лиманом: уничтожены до сотни оккупантов, есть пленные
14:14
Полиция расследует смерть мужчины в киевском распределительном пункте
13:23
ВСУ отбили механизированный штурм РФ под Часовым Яром
12:59
Российский дрон ранил мужчину, ударив по авто в Приморском
12:22
Игнорирование боевых дежурств привело к гибели расчёта пушки
все новости
ВИДЕО
Президент показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Фото: Владимир Зеленский Зеленский показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS
24 октября, 19:50
Кадр с украинского дрона. Дроны бьют по станциям в Белгородской области в ответ на обстрелы Харькова
24 октября, 19:00
ГУР уничтожило две РЛС «Небо» и комплекс «Бук». Фото: скриншот ГУР уничтожило две РЛС «Небо» и комплекс «Бук»
24 октября, 18:26
Колумбийские «наемники» РФ получили приказ расстреливать гражданских. Фото: ГУР Колумбийским «наемникам» РФ приказывают расстреливать мирных украинцев
24 октября, 17:15
Вид на город во время обстрела РСЗО. Российские оккупанты обстреляли жилой массив Корабельного района Херсона
24 октября, 16:56
Атака оккупантов на фермеров Донетчины. Фото: кадр из видео Российские военные «устроили сафари» на фермеров Донетчины: «Азов» перехватил видео из дрона
24 октября, 15:51

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор