Во временно захваченной Авдеевке Донецкой области планируют ввести в эксплуатацию многоквартирный дом и административное здание. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.
Фейковый глава заявил, что «главная задача сегодня — как можно быстрее наладить жизнь в Авдеевке, растерзанной обстрелами». Однако он не уточнил, что именно российская армия разрушила город.
«Жители Авдеевки давно ждут, когда откроется новое административное здание. В нём, помимо органов местного самоуправления, будут располагаться социальные службы, МФЦ, ЗАГС», — выдал он.
Кроме того, Пушилин рассказал, что местные власти в кратчайшие сроки обязаны привести в порядок документы на оба объекта. На следующей неделе оккупанты планируют открыть администрацию для сотрудников и посетителей, а также заселить 38 семей в новый дом.
