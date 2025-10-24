В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание. Фото: Денис Пушилин

Во временно захваченной Авдеевке Донецкой области планируют ввести в эксплуатацию многоквартирный дом и административное здание. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Фейковый глава заявил, что «главная задача сегодня — как можно быстрее наладить жизнь в Авдеевке, растерзанной обстрелами». Однако он не уточнил, что именно российская армия разрушила город.



«Жители Авдеевки давно ждут, когда откроется новое административное здание. В нём, помимо органов местного самоуправления, будут располагаться социальные службы, МФЦ, ЗАГС», — выдал он.



Кроме того, Пушилин рассказал, что местные власти в кратчайшие сроки обязаны привести в порядок документы на оба объекта. На следующей неделе оккупанты планируют открыть администрацию для сотрудников и посетителей, а также заселить 38 семей в новый дом.





Ранее мы писали, что Россия не раз говорило о восстановлении Авдеевки. В статье — (Не)Восстановление в оккупации: кому Россия строит жилье в захваченных украинских городах — все детали.

