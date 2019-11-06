Как политики и депутаты манипулируют украинцами по ТВ

Журналисты и активисты нередко «ловят» народных депутатов на лжи и манипуляциях. Громкие заявления, требующие тщательной проверки, звучат в эфирах ток-шоу, на официальных сайтах политических партий, с трибуны Верховной Рады и на других площадках.



«Новости Донбасса» сделали подборку недавних заявлений нардепов от разных фракций.



В «Слуге народа» и «Батькивщине» манипулировали социологическими данными и вопросами рынка земли в Украине. В «Слуге народа» приуменьшили процент людей, доверяющих парламенту, а в «Батькивщине» преувеличили процент народных депутатов, которых выбрали в Раду впервые. Касательно рынка земли глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков неточно указал, что украинцы ничего не могут сделать со своими сельхозугодиями, а глава «Батьквищины» Юлия Тимошенко заявила, что землю в Украине сможет купить «кто-угодно без каких-либо ограничений».



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Депутаты «Оппозиционной платформы За жизнь» тоже не раз искажали цифры в своих выступлениях. Например, Наталья Королевская заявила, что в Украине «70% пенсионеров живут за чертой бедности». Реальная цифра – 52%. Виктор Медведчук заявил, что экспорт Украины упал с 2014 года на 46%. Реальная цифра – 26%.



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Но манипуляции и преувеличения, озвученные украинскими политиками – не единственная информационная ловушка для украинцев. Чтобы охватить как можно больше аудитории, одни политики используют площадки в Раде, другие - площадки собственных СМИ. Последние часто злоупотребляют, используя собственные телеканалы для трансляции имиджевых и рекламных сюжетов, передач, интервью и ток-шоу.



Телеканал «Прямой» был создан на базе «Тониса», 80% акций которого в 2017 году купил член Партии регионов Владимир Макеенко. Затем телеканал перешел в собственность кипрского офшора, который связывают с соратниками бывшего президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Во время предвыборных кампаний к президентским и парламентским выборам «Прямой» представлял деятельность Порошенко в положительном свете, а его главных конкурентов – Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко – в негативном.



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«5 канал» принадлежит Петру Порошенко. Информационная борьба между бывшими оппонентами на президентской гонке Зеленским и Порошенко продолжается.



Сейчас в политических ток-шоу чаще всего участвуют члены партии «Европейская солидарность» и лояльные к Порошенко эксперты.



Одной из главных тем для манипуляций на телеканалах, связанных с Петром Порошенко, является «Формула Штайнмайера», разведение оружия на Донбассе и транзит российского газа через Украину.



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Телеканал «Украина» принадлежит одному из самых богатых украинцев, медиамагнату Ринату Ахметову. Бизнесмен использует свои медиа, как инструмент пиара самого себя, своего бизнеса, благотворительных фондов, и связанного с ним политического проекта - партии «Оппозиционный блок».



Одна из сфер интересов Рината Ахметова сегодня - формула «Роттердам+». НАБУ опубликовало схему работы этой формулы и раскрыло подробности расследования. Детективы оценивают нанесенный потребителям ущерб от схемы в 19 миллиардов гривен. Пока продолжается расследование, на каналах Ахметова продолжают выпускать сюжеты в защиту «Роттердама+».



Особое внимание уделяется пиару приближенных к Ахметову политиков и партий.



Например, нардеп от «Оппозиционного блока» и бизнес-партнер Ахметова - Вадим Новинский часто появляется в сюжетах на религиозную тематику.



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Телеканал ZIK, который недавно приобрел народный депутат Тарас Козак, распространяет имиджевые материалы под видом новостей. Таким образом телеканал манипулирует мнением зрителей. Козак один из ближайших соратников пророссийского политика Виктора Медведчука. Телеканал постоянно рекламирует партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» и однопартийцев Медведчука.



Например, на телеканале ZIK Юрий Бойко появляется практически в каждом выпуске новостей.



При этом его слова подаются однобоко, без мнения другой стороны и без анализа его высказываний.



Сюжеты основаны лишь на комментариях Бойко, а значит данные ролики нельзя считать новостями.



Манипуляции с темой закупки газа — основная риторика Юрия Бойко. Но журналисты не говорят о том, что Россия специально завышает цену на газ для Украины и даже скидка не сделает его дешевле того газа, который она получает путем реверса из Евросоюза.



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Телеканал «Интер» принадлежит украинскому бизнесмену и олигарху Дмитрию Фирташу. Канал продвигает интересы партии «Оппозиционная платформа За жизнь». Например, в сюжете о первом дне работы новоизбранной Рады наибольшее количество тем и вопросов комментируют именно представители этой партии.



На «Интере» регулярно выходят сюжеты с поздравлениями от Юрия Бойко.



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