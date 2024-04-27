Главное за день: Активное продвижение армии РФ на фронте. Новые категории вместо «ограниченно годный»

Общество



Боевики оперативно-боевого тактического формирования «ДНР» «Каскад» пожаловались российскому президенту Владимиру Путину на то, что их подразделение не числится официальным на территории России. Из-за этого боевики-участники донецкого «Каскада» не получают обещанные льготы. Также они пожаловались на низкие зарплаты.



Работникам Донецкого металлургического завода на оккупированной территории выплатили долги по заработной плате за март после вмешательства надзорного ведомства. После проверки надзорных органов РФ зарплату получили 3292 работника завода за март 2024 года. Сумма долга составляла 63 млн рублей. О причинах задолженности на завод не сообщается.



На оккупированной территории Луганской области в ночь на 5 мая не будет действовать комендантский час, введенный группировки «ЛНР». Послабление не коснется оккупированных Первомайска, Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, а также Кременского, Сватовского и Троицкого районов. Там комендантский час продолжит действовать в ранее установленном режиме.



По данным российского издания «Верстка», как минимум 107 человек погибли, еще не менее сотни получили тяжелые травмы из-за преступлений, которые совершили вернувшиеся в Россию участники войны в Украине.



В Украине вместо статуса «ограниченно годный» введены новые категории согласно закону №3621, который вступит в силу в мае. Больше статуса «ограниченно годный» не будет. Годные будут разделены на такие категории в зависимости от степени функциональности. Но необходимо будет пройти повторный медосмотр лицам, которые имели до этого соответствующий статус.



Боевые действия



На оккупированной территории Донецкой области два человека ранены, один — погиб в результате обстрелов и срабатывания мин.



Армия РФ оккупировала два села в Донецкой области, сообщает украинский проект DeepState, ссылаясь на ролики российских военных и сведения бойцов ВСУ. Речь идет о Семеновке и Соловьево. Отмечается, что Соловьево еще вчера было «под вопросом», а уже сегодня появилось видео с поднятием флага РФ в северо-западной части села.



В Белополье Сумской области в результате обстрела одна женщина погибла, четыре человека получили ранения. Повреждены помещения медицинского учреждения, многоэтажные и частные дома, торговый центр, помещение банка, гаражные помещения, автомобили, трактор.



Украинские разведчики уничтожили российский вертолет Ка-32 в Москве. Уничтоженная единица авиационной техники использовалась РФ для поддержки операций российской оккупационной армии.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.



Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.