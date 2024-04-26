Вместо статуса «ограниченно годный» появятся другие — какие

В Украине вместо статуса «ограниченно годный» введены новые категории согласно закону №3621, который вступит в силу в мае.



Больше статуса «ограниченно годный» не будет. Но необходимо будет пройти повторный медосмотр лицам, которые имели до этого соответствующий статус.



В интервью директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова рассказала детали процесса реализации закона. В частности, появляется четкий термин — «годный/негодный».



Годные будут разделены на такие категории в зависимости от степени функциональности:

пригодные (полностью);

пригодны для выполнения специфических задач;

пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения и тому подобное.

Также правительство должно определить обновленный перечень заболеваний для определения пригодности или непригодности к военной службе. Так, будет обновлено Приложение по болезням, состояниям и физическим недостаткам, определяющим степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации (№ 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета»). Голосами «за» документ поддержали 283 народных депутата. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации

Ранее «Новости Донбасса» подробно рассказывали о том, что предусматривает новый закон, как будет происходить мобилизация гражданских, какие категории не будут подлежать призыву на военную службу, на кого будет распространяться бронирование и что ждет уклонистов.