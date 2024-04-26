ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в захваченном Крыму — АТЕШ

Оккупанты перебрасывают тяжелую технику в Крыму. Фото: АТЕШ

Российские оккупанты перебрасывают тяжелую военную технику на территории временно аннексированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе партизанского движения АТЕШ.



«Наши агенты зафиксировали переброску нескольких БМП-2 по Армянской трассе в сторону Симферополя», — говорится в сообщении.



Партизаны отмечают, что по всей видимости, техника перевозится в глубину полуострова для ремонта. Оккупанты не решаются создавать ремонтные базы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей из-за высокой вероятности их уничтожения.



Все координаты были переданы Силам обороны Украины.



Ранее мы писали, что во временно оккупированном Крыму захватчики активизируют строительство фортификационных сооружений. Это происходит на фоне международной помощи Украине.