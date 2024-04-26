Строителей из Средней Азии заселяют в отремонтированные дома в захваченном Мариуполе

В оккупированном Мариуполе мигранты получают жильё в отремонтированных домах, а местные жители остаются ни с чем. Фото: «РИА Новости»

Приезжих рабочих из России и стран Средней Азии заселяют в квартиры в построенных или отремонтированных домах в качестве оплаты за их труд. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.



Он также сообщил, что жители Мариуполя возмущены ситуацией с мигрантами в городе. Мигранты, по словам Миронова, устанавливают свои правила и порядки в городе.



Миронов рассказал, что аналогичная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах, «перешедших под контроль России».



Ответственность за приезд мигрантов депутат Госдумы возложил на Минстрой России. Он считает, что застройщики города «тиражируют свою излюбленную "бизнес-модель", в основе которой эксплуатация гастарбайтеров». По словам Миронова, приезжих заселяют в не подлежащие продаже квартиры в уже отстроенных домах в качестве оплаты труда.



В Мариупольском городском совете сообщили, что по оценкам оккупационных властей Мариуполя, в городе работают почти 30 тысяч мигрантов. Но настоящая цифра больше – рабочие с собой привозят собственные семьи. «Захватчики вытесняют местное население, завозя мигрантов и строя дома под ипотеку для россиян. А вот мариупольцы остаются без ничего», — заявили в горсовете.



Ранее сообщалось, что в Мариуполе миграционный скандал набирает обороты. Обсуждение уже вышло в эфиры федеральных каналов, российские общественные деятели не стесняются в высказываниях.