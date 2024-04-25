Главное за день: В Красногоровке идут бои. Военные РФ убили гражданских на Херсонщине

Политика



Власти Польши готовы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они помогали своей стране в войне против России. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на канале Polsat News. Он напомнил, что Польша и ранее предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись на родину.



Общество



Настоятеля Святогорской лавры Арсения задержала СБУ 24 апреля. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности). В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без возможности внесения залога.



Двоих российских военнослужащих задержали по подозрению в убийстве пятерых человек на оккупированной территории в Херсонской области. Среди погибших — две женщины (одна из них была главой посёлка) и трое мужчин (двое из которых — военные ВС РФ).



Украина ожидает возвращения группы удерживаемых украинских детей из России и оккупированных территорий. Список с именами 561 ребенка сейчас прорабатывается российской стороной, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам двухдневных переговоров в Катаре.



В деоккупированном селе Грековка Луганской области пропала пожилая женщина – это была единственная жительница села. Власти поддерживают связь с родственниками пропавшей женщины, однако пока никто не знает ее местонахождение.



Боевые действия



В ОСВГ «Хортица» сообщили, что войскам России не удалось удержаться на огнеупорном заводе в Красногоровке Донецкой области. Ранее российский «военкор» Александр Сладков опубликовал видео, снятое с дрона. В ролике один из российских военных размахивает флагом РФ из окна промышленного здания. В «Хортице» сообщили, что группа российских военных была уничтожена «вместе с другими бродягами, которые пыталась спрятаться в здании этого огнеупорного завода».



Оккупанты нанесли удар по поселку Удачное в Донецкой области в обед. Погибли три мирных жителя. Еще четверо ранены. Все они — работники железной дороги. Повреждены админздание, учреждение культуры, кафе и около 20 частных домов. Кроме этого, в Донецкой области в результате обстрелов погибли четыре человека, еще шесть — получили ранения.



Десять жителей Балаклеи Харьковской области пострадали вследствие удара российских оккупантов по городу.



Российская армия днем снова атаковала Никополь Днепропетровской области, двое людей получили ранения. Повреждены кафе, местный рынок и авто.



По данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись в село Соловьево и город Красногоровка Покровского района.



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