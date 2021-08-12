Фото: Донецкая ОГА

Донецкая и Луганская область – маловодные регионы Украины. Это типичная фраза из учебника по географии Украины для средних классов. Правда, большинство жителей Донбасса узнают о том, что такое засушливый, маловодный регион, еще до того, как открывают этот самый учебник. Вода по графику и частые перепады давления в летний период, а кое-где отсутствие централизованного водоснабжения – все это реалии многих жителей Донецкой и Луганской областей. А качество воды в кранах – вообще отдельная тема.



Маловодный регион и его проблемы



Донецкая область зависит от единственного источника водоснабжения – реки Северский Донец, альтернативные источники отсутствуют. Меньше всего воды в русле этой реки, где дефицит наблюдается почти круглый год, кроме периода весеннего половодья. А в этом году почти бесснежная зима тоже сыграла не на руку донецким рекам. Дефицит водных ресурсов в регионе компенсируется исключительно за счет межбассейновой переброски стока по системам каналов и магистральных водопроводов: из Днепра в Северский Донец (канал Днепр-Донбасс), из Северского Донца в бассейн рек Приазовья.



В последние годы количество воды в бассейне Северского Донца летом снижается до 20-40% от нормы, что непривычно. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали в Северско-Донецком бассейновом управлении водных ресурсов. Эксперты отмечают, что большинство основных водопользователей на своих предприятиях внедряют эффективные меры по экономии воды, а вот пользователи коммунальных услуг не задумываются над тем, что из крана не всегда может течь вода в бесконечных объемах. При этом в управлении подчеркивают, что в 2021 году водопользователи Донецкой области обеспечены водой без ограничений.



Разумеется, речь идет только об объемах воды. А вот дальше этой воде предстоит долгий путь, прежде чем она попадет в краны жителей Донетчины и Луганщины. И на пути воду ждет ряд препятствий – истощенные временем и боевыми действиями трубы просто теряют ее.



История канала «Северский Донец-Донбасс»



В 1940-х годах прошлого века на Донбассе активно запускались промышленные объекты и тогда они значительно опережали по своему развитию водоносную систему региона. Иными словами, воды в кранах не хватало, как питьевой, так и технической. Тогда же малоразвитыми были канализационные системы и в водный источник попадали неочищенные стоки. Это привело к еще большему сокращению водных ресурсов.

А в 1954 году начали строительство первого канала в Советском Союзе, который должен был снабдить водой весь индустриальный регион. Фото: «Вода Донбасса»

Но с течением времени Донбасс изменился. Причиной тому стал целый ряд причин: климат, боевые действия и теперь уже не расцвет, а упадок промышленности начинает наносить урон природе.



Еще в 1980-х годах в Донецкой области произошла вторая волна водного кризиса. На фоне продолжающейся индустриализации дополнительные водные ресурсы региона были быстро израсходованы, из-за чего каналу потребовалась реконструкция. А уже в 1990-х, когда снизились промышленные темпы, снизился и уровень потребления воды.



К началу 2000-х состояние канала заметно ухудшилось, несмотря на периодические локальные ремонты. Очередная волна водного кризиса подступала, капитальная реконструкция была бы неизбежной, области нужно было только найти деньги. Но боевые действия помешали. Они в разы ускорили упадок всей системы водоснабжения Донбасса, но отбросили даже саму мысль о том, что здесь возможна масштабная реконструкция.



Сейчас чиновники на подконтрольной территории Донетчины периодически поднимают вопрос реконструкции канала. Но без денежной помощи из госбюджета здесь не обойтись. Параллельно разрабатываются проекты альтернативного водоснабжения отдельных городов, чтобы они не были зависимы от общего водовода, который связан с Донецком.

От чего может пострадать качество воды?



Канал Северский Донец-Донбасс уже долгое время находится под сильным антропогенным воздействием или, как еще говорят ученые, здесь происходит деградация биосферы. Это значит, что на экологию региона пагубно влияет человек.



По данным государственного мониторинга Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов, качество поверхностных вод реки Северский Донец и ее притоков, в том числе бассейнов рек Казенный Торец и Бахмутка, уже много лет является стабильным. Концентрации веществ в водных объектах колеблются в пределах показателей прошлых лет. Тенденций к ухудшению нет. Во многом показатели зависят от периода года и фактической водности рек. Но это не значит, что вода здесь идеально чистая.



К примеру, в воде Донецкой и Луганской областей есть превышение допустимых концентраций по тяжелым металлам, органическим веществам и солевым показателям. И если солевые показатели выше нормы, в основном, за счет природных факторов, то превышение по тяжелым металлам и органических веществ связано с большой антропогенной нагрузкой.



По данным государственного учета водопользования, в прошлом году 64 водопользователя сбросили 451,9 миллионов м3 сточных вод. Из них 10% к категории загрязненных. Также на качественное состояние воды влияют загрязняющие вещества, которые приходят с сельскохозяйственных угодий, полигонов отходов и других урбанизированных территорий.



Бывали случаи, когда в Северский Донец попадали отходы из соседних областей. К примеру, в начале 2021 года в реке зафиксировали превышение фоновых показателей аммония — примерно в 2-4 раза. Опираясь на результаты анализов, в компании «Вода Донбасса» тогда предположили, что самым вероятным источником загрязнения стали очистные сооружения одного из коммунальных предприятий Харьковской области. Чем завершилась эта история и наказан ли виновник, на данный момент, неизвестно.



К слову, в той же Харьковской области у громад в сельской местности были опасения, что вода станет хуже из-за добычи газа в районе крупнейшего в стране Шебелинского газоконденсатного месторожджения. В Донецкой области в данное время нет добычи газа в таких масштабах, на Юзовской площади лишь изучается геологический потенциал для добычи газа. Но местные жители уже высказывали обеспокоенность тем, что качество воды в их кранах станет хуже.



Этим же вопросом задался Владимир Бурлака, староста села Яремовка в Харьковской области, который ранее был сельским головой. Он говорит, что еще в 2006 году анализ воды показывал высокое содержание нитратов. Кроме этого, в воде есть еще и сульфатный шлейф. А первая газовая скважина в том районе заработала в начале 2010 года.



«Еще будучи главой села, начиная с 2006 года я проводил замеры – мы мониторили качество питьевой воды в колодцах и скважинах. Село находится в низине, выше находятся фермы, а еще выше – поля. Нужно понимать, что такое 2 тысячи коров. Откуда здесь будет качественная вода? Грунтовые воды стекали в систему водоснабжения и в колодцы села, а сверху стекали нитраты», – рассказал Бурлака.



Через реку от села Яремовка находится село Студенок. Там, по словам Бурлаки, совсем другая ситуация с водой – она отвечает всем санитарным нормам. И эту воду в Яремовку сейчас планируют завозить цистернами.



Староста считает, что добыча газа не повлияла на качество воды в селе – это очень сложно проследить, ведь вода была загрязнена еще несколько десятилетий назад.

Шахты и их воды



Экологическая угроза может прийти по воде и с оккупированных территории Луганской и Донецкой областей, впрочем, как и наоборот. Мониторы Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов отслеживают качество поверхностных вод в 27 пунктах, в том числе на речках Кривой Торец и Бахмутка, которые граничат с отдельными районами Донбасса.



Реки Казенный Торец и Бахмутка впадают в Северский Донец ниже поверхностного водозабора, потому сброс шахтных и других сточных вод через гидрографическую сеть по этим рекам не может влиять на качественное состояние воды именно в районе водозабора.



Но гидрогеологи подчеркивают, что шахтные воды способны сделать «грязными» не только грунтовые воды, но и стоки рек в случае, если шахты начнут неконтролируемо затапливать.



Влияния на питьевой водозабор со Старо-Крымского водохранилища с временно оккупированной территории также нет, поскольку река Кальчик, на которой расположено водохранилище и его притоки, полностью находится на подконтрольной территории.



Ярким примером тому, как шахтные воды могут навредить, стала история с затоплением шахты «Первомайской», которая находится на оккупированной территории. Она имеет выход на шахту «Золотое», что расположена на подконтрольной части Луганщины. За несколько лет «Первомайская» существенно подтопила «Золотое» и дальше территория подтопления будет только разрастаться к шахтам «Карбонит» и «Горской».



Гидрогеолог Екатерина Бойко говорит, что в подобных ситуациях можно избежать критических последствий.



«Достаточно контролировать уровень затопления и правильно оценить объем откачиваемой воды и критический уровень подтопления в каждой такой шахте», – говорит Бойко.



Но украинские специалисты не могут сделать этого в отдельных районах Донбасса, а группировки «Л-ДНР» почти не раскрывают данные, уверяя, что у них все под контролем.



Екатерина Бойко подчеркивает: шахты в Донецкой области эксплуатируются уже более ста лет. За это время из-за горных выработок просел грунт. Здесь, как и в Луганской области уже были зафиксированы случаи подтопления в районе Горловки и Енакиево. То есть это уже техногенно-измененные ландшафты. Их нужно постоянно мониторить, делать регулярные замеры.



Боевые действия



Канал Северский Донец-Донбасс обеспечивает водой всю область, включая Мариуполь на юге. То есть канал пересекает и временно неподконтрольные территории, в центре которых – Донецк. С начала вооруженного конфликта канал обстреливали множество раз.

Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции в первые годы вооруженного конфликта. Фото: «Вода Донбасса»

После большинства обстрелов было непросто восстановить поврежденный участок – работникам приходится ждать, когда обе стороны предоставят «зеленый коридор».

Поврежденный обстрелом напорный трубопровод. Размер ущерба говорит сам за себя. Фото: «Вода Донбасса»

В первые годы конфликта были случаи ранений и гибели сотрудников, которые просто выполняли свою работу. С 2014 года 9 работников предприятия «Вода Донбасса» погибли во время ремонта водоводов у линии соприкосновения.