Оккупанты задержали жителя Старобельска — ему приписали связь с «Айдаром»

В оккупированном Луганске арестован житель Старобельска, которого обвиняют в причастности к украинскому батальону «Айдар» и распространении информации, «дискредитирующей армию РФ».



Оккупационные следственные органы РФ задержали жителя Старобельска, который якобы публиковал в социальной сети материалы украинских СМИ. Утверждается, что эти материалы «содержали признаки реабилитации нацизма» и порочили армию страны-оккупанта.



Во время обыска дома у мужчины были найдены документы, подтверждающие службу в батальоне «Айдар».



Задержанного оставили под стражей.

«Верховный суд ДНР» на оккупированной Донетчине незаконно приговорил трех военнослужащих Национальной гвардии Украины (полк «Азов») — Владислава Ручку, Андрея Ярошинского и Дмитрия Игнатенко — к лишению свободы.



Ранее Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону сегодня, 26 марта, вынес приговор 23 украинцам, связанным с полком «Азов».