«Помогите. Постройте нам дом»: жители Мариуполя снова обратились к оккупационным властям

Жители Центрального района оккупированного Мариуполя обратились с требованием построить им компенсационное жилье и направили заявление в прокуратуру.

«Мы, жители дома по проспекту Ленина, 121 (бывший проспект Мира), хотим вернуться в свой дом, свой район. Помогите. Постройте нам компенсационный дом», — говорится в коллективном обращении.

Ранее мы писали, что оставшиеся без жилья в результате боевых действий жители Мариуполя, которые третий год ждут обещанного оккупационными властями нового жилья, вновь обратились к Путину. На этот раз несколько районов выстроились с плакатами «БОМЖИ».

Жители разных районов и кварталов Мариуполя уже не раз обращались к российской власти с просьбой помочь им восстановить дома, уничтоженные российской армией или предоставить новые взамен уничтоженных.

Тем временем оккупационная власть Мариуполя опубликовала очередной список адресов, по которым жилье признали «бесхозным». Новый список состоит из 446 адресов.