В Горловке произошел обстрел: один человек погиб, есть раненые

В Горловке произошел обстрел. Фото: Иван Приходько

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области утром, 27 апреля, произошел обстрел. В результате удара погиб один человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщил так называемый мэр города Иван Приходько.



По его словам, артиллерийский снаряд попал по рынку в жилом массиве «Комсомолец».





Известно, что один человек скончался, еще пять человек получили ранения.



Ранее мы писали, что в начале апреля Горловка попала под обстрел.