Оккупационные власти Мариуполя признали «бесхозными» еще 446 квартир и домов

Оккупационная власть Мариуполя опубликовала очередной список адресов, по которым жилье признали «бесхозным». Новый список состоит из 446 адресов. Об этом сообщили в Мариупольской горсовете (находится за пределами оккупированного Мариуполя).



Как сообщалось ранее группировка «ДНР» внедрила «переучет» жилого и нежилого жилья, чтобы в дальнейшем распоряжаться имуществом, которое будет признано «бесхозным».



В Мариупольском горсовете отметили, что оккупационные власти создают искусственные препятствия для подтверждения права собственности или вступления в наследство.



«В результате российских обстрелов погибли десятки тысяч людей, родственники которых не могут претендовать на уцелевшее имущество. Для этого необходимо физически приехать во временно оккупированный Мариуполь. Однако не все могут это сделать, а фильтрацию проходят единицы — из-за проукраинской позиции, антироссийских взглядов, места работы или родственных связей. С проблемой подтверждения права собственности сталкиваются и те, кто находится в оккупации. Из-за утраты документов их ждёт бюрократический квест, который под силу пройти не каждому», — констатировали в горсовете.

Ранее оккупационные власти «ДНР» начали новый этап «инвентаризации» на захваченной территории — квартиры и дома, чьи владельцы не подали документы лично, объявляют «бесхозными». Под угрозой выселения оказываются даже те, кто живёт в этих квартирах.