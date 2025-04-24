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Главное за день: Более десяти погибших в Киеве. В мае Украина может объявить дефолт

24 апреля 2025, 23:00

Главное за день: Более десяти погибших в Киеве. В мае Украина может объявить дефолт

Политика

Президент США Дональд Трамп не доволен российскими ударами по Киеву. По его словам, «это не нужно и очень не вовремя».

Трамп добавил, что встретится с Путиным «вскоре после своей поездки на Ближний Восток». Трамп собирается посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты 13-16 мая.

Спикер Кремля Дмитрий Песков оправдал удар россиян по Киеву «окончанием пасхального перемирия». По словам, пасхальное перемирие завершилось, которое украинская сторона «неоднократно нарушала», поэтому «СВО» продолжается.

Администрация президента Дональда Трампа собирается настаивать на том, чтобы Россия официально признала право Украины на собственные вооружённые силы и оборонную промышленность в рамках возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Экономика

Украина не смогла договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд госдолга и уже в мае может объявить дефолт, пишет британское издание Financial Times. В конце следующего месяца Киеву предстоит выплатить около $600 млн по ВВП-варрантам за 2023 год. Если договориться с инвесторами так и не удастся, стране придется выбирать между выполнением обязательств и объявлением дефолта.

Общество

В рамках недавней репатриации в конце февраля 2025 года тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину. Россияне убили 27-летнюю журналистку, которую долгое время незаконно удерживали и пытали. Из-за состояния тела установить причины смерти не удалось. На теле журналистки обнаружили следы пыток: многочисленные ссадины, кровоизлияния, сломанное ребро и возможные признаки применения электротока.

В оккупированном Луганске арестован житель Старобельска, которого обвиняют в причастности к украинскому батальону «Айдар» и распространении информации, «дискредитирующей армию РФ».

В Приморском парке оккупированного Мариуполя на 17-метровую стелу «Город воинской славы» устанавливают герб России. Монумент откроют к так называемому «Дню победы». По словам россиян, это «подарок городу».

Донецкий государственный университет (ДонГУ), находящийся под оккупацией, подписал соглашение о сотрудничестве с прокремлёвской молодежной организацией «Движение Первых». Формально речь идет о «совместных мероприятиях и проектах», но на практике — это усиление идеологического давления на студентов.

«Военкор» российского пропагандистского телеканала «Звезда» Никита Гольдин, который месяц назад получил ранения на оккупированной части Луганской области, скончался в больнице.

Боевые действия

Войска РФ ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой KN-23 (KN-23А), погибли 12 человек, еще 90 пострадали. Среди пострадавших 12 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. В результате атаки российских оккупантов по частному сектору Константиновки Донецкой области погибли женщина и ребенок, еще двое мирных жителей ранены.

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