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В Украине ввели чрезвычайное положение: Как изменится жизнь людей

Виктория Ищенко
23 февраля 2022, 22:45

В Украине ввели чрезвычайное положение: Как изменится жизнь людей

Чрезвычайное положение в Украине. Фото: Depositphotos Чрезвычайное положение в Украине. Фото: Depositphotos

Верховная Рада поддержала указ Владимира Зеленского и приняла решение ввести в Украине режим чрезвычайного положения на 30 дней. Оно начинает действовать с 24 февраля. «За» проголосовали 335 народных депутатов. Ограничения будут варьироваться, в зависимости от региона. Как ЧС отразится на жизни украинцев и чем отличается от военного положения — читайте в материале «Новостей Донбасса».

«Пока военное положение вводить не будем»

Вечером 22 февраля Владимир Зеленский встретился с главами фракций и групп в Верховной Раде. Здесь озвучили идею о введении чрезвычайного положения и подчеркнули, что о военном положении будут говорить, если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. 

«Были разные идеи по поводу потенциального введения военного положения. Надо быть потенциально готовыми, но пока вводить военное положение не будем, до тех пор пока не начнется — не дай Бог — масштабная агрессия», — прокомментировал итоги встречи глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Сегодня утром появилась информация, что ЧП могут ввести в Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Киевской областях, а также в Киеве. Городской глава Днепра Борис Филатов на сессии горсовета отметил, что ЧП, возможно, будет распространяться и на Днепропетровскую область.

Позже в Раде национальной безопасности и обороны заявили, что чрезвычайное положение нужно вводить на всей территории Украины, за исключением именно Донецкой и Луганской областей. Дело в том, что здесь еще с 2014 года действует отдельный правовой режим. Сначала он был связан с антитеррористической операцией, потом с операцией Объединенных сил. Наложить на него еще и ЧП невозможно.

«В Донецкой и Луганской областях есть отдельный режим, поэтому там чрезвычайное положение не вводится», — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он добавил, что чрезвычайное положение «никак радикально не отразится на жизни украинцев», но допустил комендантский час в некоторых областях. По словам секретаря СНБО, конкретные решения об усилении мер и ограничений будут в компетенции местных властей.

«Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Определенное ограничение движения транспорта, может быть дополнительный осмотр транспорта, это может быть проверка тех или иных документов», - сказал Алексей Данилов.

О минимальном влиянии чрезвычайного положения на жизнь украинцев заявил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Это, в первую очередь, позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса», - сказал он.

Чрезвычайное положение: основные ограничения

Весной 2020 года, когда в мире началась пандемия COVID-19, в Украине был введен режим чрезвычайной ситуации. Жесткое регулирование работы транспорта тогда затронуло каждого. ЧП отличается от ЧС немного большим ограничением прав и свобод.

Согласно указу Владимира Зеленского, будут созданы оперативные штабы, в которые войдут не только представители местной или областной власти, но и СБУ. Они и будут контролировать порядок введения ЧС в каждой области.

Что же изменится в жизни украинцев?

При чрезвычайном положении, за которое проголосовал парламент, возможно ограничение движения транспорта и передвижения по территории, где оно действует. При необходимости вводится особый режим въезда и выезда. Общественный порядок и стратегические объекты будут охраняться в усиленном режиме. Запрещено проведение забастовок и массовых мероприятий. 

К дополнительным мерам в случае нарастающей угрозы относится:

  • эвакуация населения и обеспечение людей временным жильем; комендантский час;
  • проверка документов;
  • проведение личного досмотра, досмотра транспортных средств;
  • запрет призывникам, резервистам и военнообязанным менять место жительства без ведома военкоматов;
  • запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
  • регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров;
  • особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.

Также оперативные штабы могут запретить деятельность политических партий и общественных организаций в интересах национальной безопасности.

Большинство из этих пунктов маркированы как вероятные, такие, которые будут реализованы только при необходимости.

Согласно законодательству, ЧП может вводиться на 30 дней для всей страны и до 60 дней для отдельных областей. Режим могут продлить, но не более чем на месяц. В президентском указе пока речь о 30 днях.

Военное положение: чем отличается от ЧП

Военное положение в Украине вводили лишь раз — осенью 2018 года, когда РФ захватила украинские корабли в Керченском проливе. Оно действовало 30 дней в 10 приграничных областях, но на жизни местных особо не отразилось.

ВП может действовать как на всей территории Украины, так и в отдельных регионах. Причины связаны, в первую очередь, именно с военной угрозой: вооруженная агрессия или угроза нападения; посягание на независимость Украины и территориальную целостность. Важное отличие от ЧП - четко прописанный срок действия.

При военном положении запрещено:

  • внесение изменений в Конституцию;
  • проведение выборов, референдумов, забастовок; деятельность политических партий, общественных организаций, если они угрожают нацбезопасности;
  • торговля оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами;
  • продажа алкоголя;
  • смена места жительства призывников и военнообязанных без ведома военного командования.

При военном положении возможны:

  • эвакуация;
  • трудовая повинность;
  • использование мощности и трудовых ресурсов предприятий для нужд обороны;
  • охрана важных объектов национальной экономики;
  • комендантский час;
  • ограничение передвижения, въезда и выезда, движения транспорта;
  • проверка документов и обыски имущества;
  • контроль работы предприятий связи, телерадиоорганизаций, учреждений и организаций культуры;
  • изъятие для временного использования имущества для нужд обороны;
  • ограничение использования мобильной связи и передачи информации через компьютерные сети. 

Кроме того, граждан государства-агрессора могут интернировать, то есть принудительно переселить.

Все эти действия находятся в компетенции военного командования. При этом важно понимать, что при ВП будет рассматриваться целесообразность каждого пункта. То есть, не стоит сразу паниковать и переживать, что у каждого начнут изымать имущество и запретят пользоваться связью. Все зависит от региона, ситуации и реальной угрозы.

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