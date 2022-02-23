В Украине ввели чрезвычайное положение: Как изменится жизнь людей

Чрезвычайное положение в Украине. Фото: Depositphotos

Верховная Рада поддержала указ Владимира Зеленского и приняла решение ввести в Украине режим чрезвычайного положения на 30 дней. Оно начинает действовать с 24 февраля. «За» проголосовали 335 народных депутатов. Ограничения будут варьироваться, в зависимости от региона. Как ЧС отразится на жизни украинцев и чем отличается от военного положения — читайте в материале «Новостей Донбасса».



«Пока военное положение вводить не будем»



Вечером 22 февраля Владимир Зеленский встретился с главами фракций и групп в Верховной Раде. Здесь озвучили идею о введении чрезвычайного положения и подчеркнули, что о военном положении будут говорить, если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.



«Были разные идеи по поводу потенциального введения военного положения. Надо быть потенциально готовыми, но пока вводить военное положение не будем, до тех пор пока не начнется — не дай Бог — масштабная агрессия», — прокомментировал итоги встречи глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



Сегодня утром появилась информация, что ЧП могут ввести в Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Киевской областях, а также в Киеве. Городской глава Днепра Борис Филатов на сессии горсовета отметил, что ЧП, возможно, будет распространяться и на Днепропетровскую область.



Позже в Раде национальной безопасности и обороны заявили, что чрезвычайное положение нужно вводить на всей территории Украины, за исключением именно Донецкой и Луганской областей. Дело в том, что здесь еще с 2014 года действует отдельный правовой режим. Сначала он был связан с антитеррористической операцией, потом с операцией Объединенных сил. Наложить на него еще и ЧП невозможно.



«В Донецкой и Луганской областях есть отдельный режим, поэтому там чрезвычайное положение не вводится», — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.



Он добавил, что чрезвычайное положение «никак радикально не отразится на жизни украинцев», но допустил комендантский час в некоторых областях. По словам секретаря СНБО, конкретные решения об усилении мер и ограничений будут в компетенции местных властей.



«Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Определенное ограничение движения транспорта, может быть дополнительный осмотр транспорта, это может быть проверка тех или иных документов», - сказал Алексей Данилов.



О минимальном влиянии чрезвычайного положения на жизнь украинцев заявил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Это, в первую очередь, позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса», - сказал он.



Чрезвычайное положение: основные ограничения



Весной 2020 года, когда в мире началась пандемия COVID-19, в Украине был введен режим чрезвычайной ситуации. Жесткое регулирование работы транспорта тогда затронуло каждого. ЧП отличается от ЧС немного большим ограничением прав и свобод.



Согласно указу Владимира Зеленского, будут созданы оперативные штабы, в которые войдут не только представители местной или областной власти, но и СБУ. Они и будут контролировать порядок введения ЧС в каждой области.



Что же изменится в жизни украинцев?



При чрезвычайном положении, за которое проголосовал парламент, возможно ограничение движения транспорта и передвижения по территории, где оно действует. При необходимости вводится особый режим въезда и выезда. Общественный порядок и стратегические объекты будут охраняться в усиленном режиме. Запрещено проведение забастовок и массовых мероприятий.



К дополнительным мерам в случае нарастающей угрозы относится:

эвакуация населения и обеспечение людей временным жильем; комендантский час;

проверка документов;

проведение личного досмотра, досмотра транспортных средств;

запрет призывникам, резервистам и военнообязанным менять место жительства без ведома военкоматов;

запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров;

особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.

Также оперативные штабы могут запретить деятельность политических партий и общественных организаций в интересах национальной безопасности.



Большинство из этих пунктов маркированы как вероятные, такие, которые будут реализованы только при необходимости.



Согласно законодательству, ЧП может вводиться на 30 дней для всей страны и до 60 дней для отдельных областей. Режим могут продлить, но не более чем на месяц. В президентском указе пока речь о 30 днях.



Военное положение: чем отличается от ЧП



Военное положение в Украине вводили лишь раз — осенью 2018 года, когда РФ захватила украинские корабли в Керченском проливе. Оно действовало 30 дней в 10 приграничных областях, но на жизни местных особо не отразилось.



ВП может действовать как на всей территории Украины, так и в отдельных регионах. Причины связаны, в первую очередь, именно с военной угрозой: вооруженная агрессия или угроза нападения; посягание на независимость Украины и территориальную целостность. Важное отличие от ЧП - четко прописанный срок действия.



При военном положении запрещено:

внесение изменений в Конституцию;

проведение выборов, референдумов, забастовок; деятельность политических партий, общественных организаций, если они угрожают нацбезопасности;

торговля оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами;

продажа алкоголя;

смена места жительства призывников и военнообязанных без ведома военного командования.

При военном положении возможны:

эвакуация;

трудовая повинность;

использование мощности и трудовых ресурсов предприятий для нужд обороны;

охрана важных объектов национальной экономики;

комендантский час;

ограничение передвижения, въезда и выезда, движения транспорта;

проверка документов и обыски имущества;

контроль работы предприятий связи, телерадиоорганизаций, учреждений и организаций культуры;

изъятие для временного использования имущества для нужд обороны;

ограничение использования мобильной связи и передачи информации через компьютерные сети.

Кроме того, граждан государства-агрессора могут интернировать, то есть принудительно переселить.



Все эти действия находятся в компетенции военного командования. При этом важно понимать, что при ВП будет рассматриваться целесообразность каждого пункта. То есть, не стоит сразу паниковать и переживать, что у каждого начнут изымать имущество и запретят пользоваться связью. Все зависит от региона, ситуации и реальной угрозы.