В Никополе пострадал ребенок из-за удара РФ

Россияне атаковали Никополь. Фото: Сергей Лысак

Российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области сегодня, 26 апреля. В результате атаки пострадал ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«9-летний мальчик пострадал во время артобстрела Никополя. Ребенок в состоянии средней тяжести. Врачи оказали необходимую медпомощь», — написал он.





Кроме того, по словам Лысака, также получил ранения 42-летний мужчина.

ВВ городе повреждены четыре пятиэтажки и газопровод.



Ранее мы писали, что российская армия днем 25 апреля снова атаковала Никополь Днепропетровской области. В результате этого двое людей получили ранения.