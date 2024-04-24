Россия разрешила льготную ипотеку на «вторичку» в оккупации участникам войны и чиновникам

Жителям временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, а также российской Белгородской области будет доступна ипотека под 2% на вторичном рынке. Об этом передает пророссийское издание ДАН.



В Министерстве финансов РФ отметили, что ипотеку смогут получить российские военные, которые брали участие в войне против Украины, а также чиновники.



«Участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в специальной военной операции (полномасштбаная война в Украине - ред.), а также лица, осуществляющие свою деятельность в отдельных федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, могут теперь приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке 2%», — отметили в ведомстве.



Решение о льготной ипотечной программе согласовано правительством РФ 22 апреля. Взять ипотеку на этих условиях можно до 30 апреля 2025 года.



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