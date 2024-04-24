Главное за день: Армия РФ продвинулась на Донбассе. Замминистра обороны РФ подозревают в госизмене

Общество



Украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей. Согласно постановлению Кабмина, получение паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться в территориальном подразделении ГМС.



Жителям временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, а также российской Белгородской области будет доступна ипотека под 2% на вторичном рынке. При этом в Министерстве финансов РФ уточнили, что такую ипотеку смогут получить российские военные, которые участвовали в войне против Украины, а также чиновники.



Жена прокремлевского пропагандиста из США Рассела Бентли, которого убили российские военные в Донецке, Людмила обратилась к Владимиру Путину. Она просит вернуть тело мужа. Женщина подчеркнула, что обращается к Путину, потому что ей оказывают противодействие на «негласном уровне».



Арестованного замминистра обороны России Тимура Иванова подозревают в госизмене, утверждает российское издание «Важные истории» со ссылкой на источники, «близкие к ФСБ». Обвинения в коррупции — лишь публичная часть процесса.



В Красногоровке на данный момент находится 1260 человек, а в Часов Яре — 684. При этом, гуманитарная обстановка в городах Донецкой области очень сложная — с каждым днем все тяжелее завозить гуманитарную помощь и эвакуировать людей. Но, эвакуация проводится каждый день.



В Донецкой области 88-летний пенсионер покинул частично оккупированный поселок Очеретино, чтобы не получить гражданство РФ. На подконтрольной территории Украины его встретили волонтеры и вывезли в безопасное место.



Боевые действия



В оккупированном Донецке в ходе обстрела пострадал 35-летний мужчина.



Российские военные продвинулись в Очеретино, Новобахмутовке, Новокалиново, Бердичах. Кроме того, россияне зашли в Семеновку. Также войска РФ продвинулись южнее Георгиевки на Марьинском направлении.



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