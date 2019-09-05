«Много вопросов». Глава МИД Нидерландов прокомментировал освобождение Цемаха

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения судом в Киеве из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха. Об этом сообщает нидерландское издание Nieuws.



«Мы в курсе дел», — сказал Блок.



При этом глава МИД отказался вдаваться в детали и не сообщил, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.



По словам Блока, последние сообщения из Киева «вызывают много вопросов».

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.



Цемаха обвиняют в создании террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса). При этом Цемах не дает никаких показаний по «Буку», из которого сбили Boeing.



Ранее СМИ писали, что Украина согласилась с требованием России внести в список на обмен заключенных бывшего командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха, но прокуратура Нидерландов просит его не выдавать Москве, так как он является важным фигурантом в деле о сбитии Boeing MH17 на Донбассе.



В одном из архивных видео Цемах признавался, что «что-то прятал». СМИ предполагают, что речь идет о «Буке», из которого 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит Boeing «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.



В Международной следственная группе, которая расследует дело о сбитом «Боинге», хотели бы, чтобы Цемах оставался в Украине, чтобы его допросить.