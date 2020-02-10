В Раде зарегистрировали законопроект «о ЧВК» с запретом работать в Украине

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала в парламенте законопроект № 3005 «О военно-консалтинговой деятельности». Законопроект фактически легализовывает деятельность частных военных компаний (ЧВК), но запрещает их деятельность на территории Украины.



Согласно документу, под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление услуг военного или охранного характера государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины.



Законопроект предлагает урегулировать все сферы военно-консалтинговой деятельности, начиная от порядка создания субъекта военно-консалтинговой деятельности, получения им лицензии на предоставление услуг военного или охранного характера, оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему, особенности государственного и общественного контроля за деятельностью таких субъектов, заканчивая гарантиями социальной и правовой защиты их участников, учредителей и персонала, а также порядок ликвидации таких компаний.



Предлагается ввести жесткие условия приобретения права осуществлять военно-консалтинговую деятельность путем создания соответствующего субъекта хозяйственной коммерческой деятельности.



Особенностью деятельности такого субъекта является его направление на внешние рынки и запрет осуществлять военно-консалтинговую деятельность в Украине, что связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в стране.



Законопроект предоставляет право субъектам военно-консалтинговой деятельности осуществлять импорт в рамках внешнеэкономической деятельности, ввоз в Украину и вывоз за ее пределы огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему исключительно для осуществления договорных обязательств и норм международного права.



Также предлагается создать Единый государственный реестр огнестрельного оружия и боеприпасов, устройств, патронов к нему, которые находятся у субъектов военно-консалтинговой деятельности, а также четкие требования по контролю за оборотом такого оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему.



В пояснительной записке подчеркивается, что субъекты военно-консалтинговой деятельности свои услуги должны предоставлять только за рубежом, что исключает возможность создания «частных армий» внутри государства.



Как сообщается, нормы проекта закона направлены на обеспечение трудоустройства людей, имеющих значительный военный опыт, ветеранов войны, участников антитеррористической операции, военнослужащих, уволенных с военной службы и бывших работников правоохранительных органов.

До избрания в Верховную Раду Ольга Василевская-Смаглюк была журналистом телеканала «1+1», который принадлежит Игорю Коломойскому. В период АТО Коломойский финансировал несколько добровольческих батальонов.