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Силы ПВО ночью сбили 41 дрон над Украиной — Воздушные силы

02 апреля 2025, 09:37

Силы ПВО ночью сбили 41 дрон над Украиной — Воздушные силы

ПВО сбила 41 БПЛА. Фото: Википедия ПВО сбила 41 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия минувшей ночью запустила по территории Украины 74 дронов разных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 41 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«В ночь на 2 апреля 2025 года (с 20:00 1 апреля) противник атаковал 74-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда – Крым», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 41 ударный БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и востоке страны.

Кроме того, 20 беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Ранее мы писали, что в Таганроге Ростовской области РФ при атаке дронов поврежден жилой дом. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 

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