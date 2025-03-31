На оккупированной Луганщине активизировались российские спецслужбы: в ОВА рассказали, что известно

В марте вновь активизировались представители спецслужб России в оккупированных поселках Айдар и Белолуцк Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
По его словам, они ужесточили соответствующие меры на обустроенных блокпостах.
«Тщательно просматривают документы и проверяют информацию, которая содержится в телефонах местного населения. При обнаружении чего-то подозрительного смартфон изымают», – рассказал Лысогор.
Напомним, что россияне изолируют от внешнего мира оккупированный город Рубежное на Луганщине.