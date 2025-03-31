На оккупированной Луганщине активизировались российские спецслужбы: в ОВА рассказали, что известно

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

В марте вновь активизировались представители спецслужб России в оккупированных поселках Айдар и Белолуцк Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, они ужесточили соответствующие меры на обустроенных блокпостах.



«Тщательно просматривают документы и проверяют информацию, которая содержится в телефонах местного населения. При обнаружении чего-то подозрительного смартфон изымают», – рассказал Лысогор.

Напомним, что россияне изолируют от внешнего мира оккупированный город Рубежное на Луганщине.