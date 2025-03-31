Главное за день: Продолжаются переговоры о полезных ископаемых. Оккупанты пытаются проникнуть в Торецк

Политика



Украина и США провели первые переговоры о новом варианте соглашения о полезных ископаемых. По данным источника «Суспiльного», работа между командами с участием юристов продолжается и Украина готова продолжать работать над сделкой.



Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США также начали переговоры о редкоземельных металлах и проектах в РФ.



Общество



Глава Кремля Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в армию РФ. С 1 апреля до 15 июля россияне планируют призвать 150 тысяч солдат.



Боевые действия



Россияне ударили по Купянску семи авиабомбами, ранены три человека, разрушен частный дом, еще один – поврежден. В Николаевке в результате обстрела повреждены частные дома, газопровод, линия электропередач. Российские беспилотники «Шахед» наносили удары по Харькову в течение всей ночи, пострадали три человека. В Запорожской области один человек погиб, еще пять ранены. В Херсонской области в течение дня из-за российских дроновых атак и обстрелов ранены восемь человек.



Российская армия пытается с любых сторон атаковать в городе Торецк Донецкой области, сообщил спикер ОТГВ «Хортица» Виктор Трегубов. По его словам, 30 марта оккупанты пытались использовать подземные коммуникации для захода в тыл украинских войск на отдельных улицах города.



В оккупированной Горловке Донецкой области беспилотник повредил автомобиль с российскими пропагандистами канала «Вести.Донецк». Дрон взорвался рядом с авто и часть осколков попала в кузов. Оператор и водитель получили контузии.



В селе Ивановская Лисица Белгородской области РФ сдетонировала российская авиабомба. Пострадал заместитель главы администрации Грайворонского округа Вячеслав Радченко, повреждены дома и автомобили.