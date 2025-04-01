Оккупанты отменили ремонт дорог на ВОТ Херсонщины

На временно оккупированной территории Херсонской области до конца 2025 года приостановили плановый ремонт городских дорог. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По информации активистов, оккупационная администрация направила бюджетные средства на «более насущные потребности» — создание новых блокпостов и усиление патрулирования.



Исключение составляют только междугородние трассы, используемые российской военной техникой. Местным жителям объясняют, что дороги не будут ремонтировать, пока в регионе продолжается проукраинское сопротивление, из-за которого усиливаются меры безопасности.

Ранее в школах на временно оккупированных территориях (ВОТ) стартовала новая идеологическая кампания, направленная против использования VPN.