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Россия готовит масштабное наступление на востоке Украины — ISW

02 апреля 2025, 09:31

Россия готовит масштабное наступление на востоке Украины — ISW

Военные аналитики прогнозируют масштабное наступление российских войск на востоке Украины в ближайшие месяцы. Иллюстративное фото Военные аналитики прогнозируют масштабное наступление российских войск на востоке Украины в ближайшие месяцы. Иллюстративное фото

Российская армия готовится к масштабному наступлению на востоке Украины, создавая десятикратное превосходство в силах. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска продолжают наращивать давление на восточном фронте Украины, стремясь создать условия для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы. Об этом говорится в свежем отчете ISW.

По данным аналитиков, российская армия расширяет свой плацдарм к северо-востоку от Лимана, используя тактику последовательного наращивания сил. На некоторых участках фронта соотношение сил достигает 10:1 в пользу России.

В отчете говорится, что основной ударной силой группировки выступают 144-я и 3-я мотострелковые дивизии. При этом, как отмечает ISW, российские командиры продолжают пополнять личный состав без ротации и вывода частей на отдых, что может свидетельствовать о подготовке к широкомасштабному наступлению.

Киев пока не комментировал информацию о возможном наступлении россиян.

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