Дроны атаковали российский Таганрог: в городе введен режим ЧС

Ночью российский Таганрог был атакован беспилотниками. Фото: Новости Таганрога/Тelegram

В Таганроге Ростовской области РФ при атаке дронов поврежден жилой дом. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что беспилотники атаковали Таганрог вечером 1 апреля, поврежден как минимум один жилой многоквартирный дом, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной, 57 после атаки начался пожар, оттуда эвакуировали 85 жителей.

Также пожар начался возле семиэтажного дома на улице Ленина, 147. Кроме того, упавший беспилотник обнаружен по адресу переулок 1-й Новый, 26, добавил Слюсарь.

К медикам с легкими ранениями, как заявил он, обратились два человека, у них ожоги и порезы.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации, объявил Слюсарь.