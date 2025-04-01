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Главное за день: В Польше задержали пропагандиста из ОПЗЖ. Оккупанты атаковали Покровск

01 апреля 2025, 23:00

Главное за день: В Польше задержали пропагандиста из ОПЗЖ. Оккупанты атаковали Покровск

Политика

Украина начала консультации по тексту соглашения о ископаемом, которое предложила американская сторона, и «настроена на заключение документа, который отвечал бы национальным интересам как США, так и Украины».

Общество

В Польше задержали и передали Украине Кирилла Молчанова, пропагандиста из медийного пула экс-нардепа и бывшего руководителя ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Запорожской области Станислава Руденко к 10 годам лишения свободы за «содействие терроризму». Утверждается, что в ноябре 2023 года Руденко перевел 5 тысяч гривен (около 120 долларов) на покупку квадрокоптеров для батальона «Азов».

Бронирование своих специалистов с 1 апреля смогут продолжить только те компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Тогда как бронирования, оформленные по старым правилам, потеряют силу.

С сегодняшнего дня в Херсонской громаде изменилось время комендантского часа. Теперь комендантский час продлится с 21:00 до 05:00.

Боевые действия

В Белицком в результате обстрела повреждены пятиэтажка и три частных дома. Последствия уточняются. Армия РФ ударила по городу Покровск и двум селам на Донетчине, один человек ранен, еще один погиб. Вероятно, несколько человек погибли в селе Лиман Мирноградской громады, где россияне попали артиллерией по частному дому. Поисковая операция на месте атаки продолжается.

По сравнению с ноябрем прошлого года захваты украинской территории армией РФ упали в шесть раз, свидетельствуют данные аналитиков портала DeepState.

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