Появилось видео последствий удара HIMARS по аэродрому в Белгородской области: вертолеты россиян критически повреждены

Поврежденный российский вертолет на аэродроме в Белгородской области. Фото: кадр из видео

24 марта ВСУ из РСЗО HIMARS ударили по полевому аэродрому в поселке Ивня Белгородской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



Этот поселок находится приблизительно в 60 километрах от границы с Украиной.



Для удара использовались ракеты М30А2, которые снаряжены вольфрамовыми шариками.



В результате атаки критические повреждения получили четыре вертолета ВКС РФ – два Ка-52 и два Ми-8.

Напомним, что удар по этому полевому аэродрому является совместной спецоперацией ГУР, ССО, ракетных войск и артиллерии ВСУ.