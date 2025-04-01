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Российские военные продвинулись в Разливе и еще возле двух населенных пунктов — DeepState

01 апреля 2025, 11:49

Российские военные продвинулись в Разливе и еще возле двух населенных пунктов — DeepState

На карте DeepState отмечено продвижение российских войск в Харьковской области На карте DeepState отмечено продвижение российских войск в Харьковской области

О продвижении российской армии в Донецкой области стало известно из утренней сводки аналитиков проекта DeepState 1 апреля. 

Соответствующие изменения нанесены на интерактивную карту боевых действий.

Отмечается, что на Покровском направлении ВС РФ продвинулись в районе села Пантелеймоновка Покровского района.

На Новопавловском направлении россияне продвинулись в селе Разлив в Великоновоселковском районе.

Также аналитики DeepState отмечают, что российская армия умела успехи в районе села Кондрашовка Харьковской области.

Напомним, днем 30 марта аналитики проекта сообщили об успехах противника возле Преображенки, Александрополя и Нового.

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