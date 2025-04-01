Российские военные продвинулись в Разливе и еще возле двух населенных пунктов — DeepState

О продвижении российской армии в Донецкой области стало известно из утренней сводки аналитиков проекта DeepState 1 апреля.
Соответствующие изменения нанесены на интерактивную карту боевых действий.
Отмечается, что на Покровском направлении ВС РФ продвинулись в районе села Пантелеймоновка Покровского района.
На Новопавловском направлении россияне продвинулись в селе Разлив в Великоновоселковском районе.
Также аналитики DeepState отмечают, что российская армия умела успехи в районе села Кондрашовка Харьковской области.
Напомним, днем 30 марта аналитики проекта сообщили об успехах противника возле Преображенки, Александрополя и Нового.
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