Великобритания передаст Украине до 10 вертолетов Puma HC.2

Вертолет Puma HC.2. Фото: тг-канал Соняшник

Министерство обороны Великобритании готовится бесплатно передать Украине от восьми до десяти вертолетов Puma HC.2, которые были выведены из эксплуатации 31 марта 2025 года. Об этом сообщает блог бойцов ВС ВСУ «Соняшник».



Речь идет о машинах 33-й эскадрильи, базировавшейся на юге Англии, и 230-й эскадрильи, которая недавно вернулась из Юго-Восточной Азии, в частности из Брунея.

Хотя Westland Puma HC.2 — не новые вертолеты, в 2012–2014 годах они прошли полное переоснащение специалистами Eurocopter и Airbus Helicopters. В результате модернизации машины получили:

Возможность ночных полетов

Вместимость до 16 человек

Новые двигатели Turbomeca Makila

Современные системы защиты и баллистическое бронирование

Украина ранее выражала заинтересованность в получении этих вертолетов, в том числе из-за нехватки запчастей для ремонта.



Кроме того, Франция также рассматривает возможность передачи своих выведенных из эксплуатации Puma. Для ВСУ Puma HC.2 может стать дорогостоящей, но эффективной заменой устаревших Ми-8.