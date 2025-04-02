Путин не хочет даже частичного прекращения огня — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимира Зеленский после ночной атаки на Украину заявил, что глава Кремля Владимир Путин не хочет «даже частичного прекращения огня» — и призвал оказать давление на Россию.

По словам Зеленского, войска РФ в ночь на 2 апреля атаковали Украину, применив 74 беспилотника. В Харькове под удар попали предприятия, в Сумской и Днепровской областях — объекты энергетики.

Кроме того, Россия продолжает атаковать авиабомбами, только 1-2 апреля в Сумской области разорвалось около 50 авиабомб.

«Такой системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в Москве пренебрегают дипломатическими усилиями партнеров. Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс к завершению», — заявил Зеленский.

Он отметил, что не надо ждать, когда 11 апреля будет месяц российскому «нет» в ответ на американское предложение прекратить огонь.

«Нужно действовать как можно быстрее. Мы готовы работать со всеми нашими партнерами в Америке, Европе и мире максимально конструктивно, чтобы достичь столь необходимого результата — достойного и длительного мира», — сказал президент Украины.