«ЛНР» отменила ограничения на передвижение в Антраците и Красном Луче

Группировка «ЛНР» снимает ограничения на передвижение людей и транспорта в Антраците и Красном Луче (Хрустальном), которые были введены из-за вспышки коронавируса в этих городах. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия, передает пресс-служба «правительства».



Как доложил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, введенный ранее строгий режим самоизоляции граждан и запрет передвижения общественного транспорта в этих городах «дали свой положительный эффект».



Утверждается, что на сегодняшний день очаг коронавирусной инфекции локализован, и эти территории могут вернуться в действующий на подконтрольной группировке «режим повышенной готовности».



Снятие ограничение вступит в силу с 23:00 22 апреля.



В режиме строгого карантина эти два города жили более двух недель

«ЛНР» сообщила, что на подконтрольной ей территории уже зафиксировано 48 случаев COVID-19. При этом умер один из пациентов с COVID-19 — это 74-летний мужчина. Утверждается, что у него была хроническая болезнь сердца.