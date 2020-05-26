В Украине выявили 339 случаев коронавируса за сутки

По состоянию на утро 26 мая в Украине выявлено 21 584 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 575 пациентов выздоровели, а 644 — умерли от осложнений.



Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.



За сутки зафиксировано 339 случаев болезни, 21 человек скончался. При этом 341 пациент выздоровел.



Ситуация в регионах:



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» сообщила о 385 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 102 человека уже выписаны, а 11 умерли.



Группировка «ЛНР» подтвердила 384 случая заражения коронавирусом. Из них 179 пациентов выписали, 5 человек — умерли от осложнений.