Резников высказался о «неработающих» минских соглашениях. Предложил новые — Стокгольмские

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Украине нужны «новые альянсы» в вопросе деоккупации части территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал в интервью «Зеркалу Недели».



На вопрос, какие есть предложения в обмен на «неработающий Минск», он ответил:



«Если минские соглашения больше не работают, то давайте подпишем другие, например, Стокгольмские. Почему нет? Швеция будет председательствовать с 1 января в ОБСЕ. Это вопрос политической воли лидеров европейских стран, и не только европейских».



В качестве примера он привел ситуацию в Нагорном Карабахе, где тоже были соглашения, которые оказались неэффективными.



«Посмотрите на пример Карабаха. Проблеме 30 лет и сегодня снова рвануло. Это говорит о том, что нельзя затягивать, нужно находить другие решения, садиться вместе и искать. Если бы мы могли сами справиться, мы бы это сделали. Но мы, к сожалению, не можем сами справиться, это правда. Поэтому нужны новые, усиленные альянсы», — отметил Резников.

Ранее Алексей Резников заявил, что уже нужно начать подготовку представителей местной власти на Донбассе, которые будут работать там после деоккупации.



Также министр несколько раз высказывался о модернизации минских соглашений.