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Резников снова высказался о модернизации Минских соглашений

24 июля 2020, 17:02

Резников снова высказался о модернизации Минских соглашений

Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина будет предлагать лидерам Нормандского формата поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году их не удастся реализовать.

Об этом он рассказал в интервью журналу «Фокус».

«Президент называл срок — один год, в 2020-м он истекает. Думаю, в любом случае минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться. По условиям, которые нереалистично выполнить, будем просить лидеров "Нормандии" поддержать их модернизацию», — сказал министр.

По мнению Резникова, европейские партнеры сегодня сожалеют о том, что в свое время проявили мягкость и дали руководству России «так далеко зайти, в том числе с текстом "Минска", с жесткими обязательствами, которые Украине было предложено взять на себя».

«Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательство в наш суверенитет», — подчеркнул он.

Резников также считает, что Россия «мечтает сесть за стол переговоров» с США, но американцы не хотят этого и не считают РФ для себя равной, при этом он указал на важность политической, военно-технической и дипломатической поддержке Украины со стороны США.

Вице-премьер указал, что после смены политического руководства Украины, прихода к власти президента Владимира Зеленского «Минск» перезапустился, и украинская сторона попыталась «вдохнуть жизнь в пребывающее в коме тело» и таким образом постараться остановить войну.

«Запад это видит, понимает. И если Минск снова не окончится тем, о чём записано в минских соглашениях — проведением выборов под украинским флагом, по украинским законам, восстановлением суверенитета, территориальной целостности, взятием контроля над границей, выведением иностранных войск, — тогда придется честно сказать: Мы сделали всё, что могли, но нет политической воли РФ окончить эту войну», — пояснил он.

Напомним, ранее Алексей Резников призывал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений. По его мнению, условия Минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины.

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