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Зеленский и Путин провели отдельные переговоры с Макроном о Донбассе

22 декабря 2020, 23:15

Зеленский и Путин провели отдельные переговоры с Макроном о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Значительное внимание во время разговора собеседники уделили вопросу достижения мира на Донбассе, сообщили в Офисе президента.

Зеленский пожелал Макрону скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни. Также президент поблагодарил коллегу за согласие помочь с ускорением предоставления Украине вакцины против COVID-19.

Зеленский сообщил Макрону об актуальных усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения устойчивого мира. Он также напомнил, что Украина выполнила все договоренности лидеров «Нормандской четверки» по итогу парижского саммита в декабре 2019 года.

В то же время, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Макроном 22 декабря обвинил украинскую сторону в невыполнении политической части урегулирования конфликта. В частности, он акцентировал внимание на необходимости предоставить Донбассу «особый статус» и закрепить «формулу Штайнмайера» в украинском законодательстве.

«Условлено о продолжении работы в рамках "нормандского формата"», — добавили в пресс-службе Кремля по итогу разговора.

Россия и поддерживаемые ею группировки «ДНР» и «ЛНР» призывают Украину закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции Украины.

Украинская сторона предлагает выполнить пункт Минских соглашений в части конституционной реформы по децентрализации без закрепления «особого статуса» ОРДЛО в Конституции. При этом Киев готов обеспечить «особый статус» на Донбассе после вывода незаконных вооруженных формирований и наемников, а также деоккупации. Это предусмотрено законом, действие которого еще на год было продлено парламентом 15 декабря. 

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