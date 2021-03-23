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В Одесской области умерла военнослужащая, которая вакцинировалась от ковида

23 марта 2021, 23:22

В Одесской области умерла военнослужащая, которая вакцинировалась от ковида

В Одесской области умерла военнослужащая, которая недавно вакцинировалась от коронавирус, судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

«Женщина-военнослужащий военной службы по контракту за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание. Сослуживцами была вызвана скорая медицинская помощь и осведомлена медицинская служба части», — говорится в сообщении. 

Проведенные медикам реанимационные мероприятия не имели успеха. 

В командовании отметили, что военнослужащая в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта получила прививку от COVID-19.

Военные медики подчеркнули, что прививку сделала мобильная бригада по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где погибшая проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. 

«Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью», — добавили в командовании Медсил.

Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта.

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