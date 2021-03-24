Минздрав назвал предварительную причину смерти военнослужащей, которая недавно вакцинировалась от ковида

Смерть военнослужащей в поселке Черноморское Одесской области после вакцинации от коронавируса, по предварительной информации, наступила в результате острых расстройств кровообращения. Об этом сообщает министерство здравоохранения, ссылаясь на данные Военно-медицинского клинического центра Южного региона.



Там отметили, что 21 марта женщина получила прививку от COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в приоритетную группу вакцинации, противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было.



В тот же день с того же флакона вакцинировали еще девять человек. Побочных реакций после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, рассказали в Минздраве.



Там добавили, что по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.



Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно.



В Минздраве указали, что по состоянию на 19 марта, в мире провели более 397 миллионов вакцинаций от COVID-19. По данным Всемирной вакцинации здравоохранения, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины.



С начала вакцинальной кампании в Украине привили 137 026 человек, из них зарегистрировано 590 неблагоприятных случаев после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.

Вчера, 23 марта, в Одесской области умерла 40-летняя военнослужащая. Женщина должна была отправиться в командировку в зону ООС на Донбасс, поэтому 21 марта получила прививку от ковида.