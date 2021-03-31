Постоянный совет ОБСЕ принял консенсусное решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2022 года, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел в Украине.



В заявлении МИД отмечается, что продление мандата обеспечит непрерывную мониторинговую деятельность СММ ОБСЕ в Украине для объективного и своевременного информирования международного сообщества о проявлениях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.



«Миссия и в дальнейшем будет отслеживать развитие ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, особенно в районах, прилегающих к временно неподконтрольной правительству Украины участку российско-украинской государственной границы», – отметили в МИД.



В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми действия Российской Федерации, направленные на ограничение мониторинговой деятельности СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях на востоке Украины и блокирование доступа миссии на временно оккупированный Крым.



«Ожидаем, что СММ ОБСЕ также усилит мониторинг других противоправных действий России: продолжающейся милитаризации Крыма, ограничений свободы судоходства в Азово-Черноморском регионе, нарушений фундаментальных принципов и обязательств ОБСЕ, в частности уважения суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности государств», – говорится в заявлении МИД Украины.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была развернута в Украине в марте 2014 по инициативе украинской стороны в ответ на военное вторжение РФ на территорию Крымского полуострова. С тех пор мандат миссии регулярно продлевается.