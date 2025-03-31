Полицейские эвакуировали женщин и собаку из Покровска

Полицейский экипаж «Белый ангел» совместно с волонтерами провел успешную эвакуацию гражданских из самых опасных районов Покровска. Из-под огня вывезли и четвероногого Ричи, которому уже нашли новую семью, сообщает полиция Донецкой области.
Российские войска безжалостно уничтожают Покровск, разрушая жилые дома, инфраструктуру и мирных жителей. Город стал почти неузнаваемым: на месте бывших улиц и микрорайонов остались лишь руины и остатки сгоревших машин.
Одним из спасательных рейсов стала эвакуация местной жительницы, чей дом пострадал от вражеской бомбы. Женщина чудом осталась жива, но решила больше не рисковать: «Уже было несколько прилетов. Напротив дом сгорел полностью».
Вместе с ней были эвакуированы соседка и ее собака Ричи. К сожалению, пенсионерка не смогла забрать своего четвероногого друга, но полицейские и зоозащитники позаботились о Ричи, найдя ему новую семью.
Экипаж также направился в микрорайон «Шахтерский», где на эвакуацию ждали супруги. Путь был крайне опасен: в небе непрерывно кружили вражеские беспилотники. Чтобы избежать обнаружения, полицейские и волонтеры спрятали автомобиль и пошли к месту назначения пешком.
В это время два дрона начали преследовать эвакуационную группу, но правоохранители успели укрыться в подъезде одного из домов и дождаться, пока дроны не исчезли с горизонта.
Несмотря на трудности и опасности, экипаж успешно эвакуировал людей из города. Горячая линия группы «Белый ангел» на Покровском направлении: 066-56-19-102.
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