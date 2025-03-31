Полицейские эвакуировали женщин и собаку из Покровска

Эвакуация в Покровске проходит под ударами ВС РФ. Фото: кадр из видео

Полицейский экипаж «Белый ангел» совместно с волонтерами провел успешную эвакуацию гражданских из самых опасных районов Покровска. Из-под огня вывезли и четвероногого Ричи, которому уже нашли новую семью, сообщает полиция Донецкой области.







Российские войска безжалостно уничтожают Покровск, разрушая жилые дома, инфраструктуру и мирных жителей. Город стал почти неузнаваемым: на месте бывших улиц и микрорайонов остались лишь руины и остатки сгоревших машин.



Одним из спасательных рейсов стала эвакуация местной жительницы, чей дом пострадал от вражеской бомбы. Женщина чудом осталась жива, но решила больше не рисковать: «Уже было несколько прилетов. Напротив дом сгорел полностью».



Вместе с ней были эвакуированы соседка и ее собака Ричи. К сожалению, пенсионерка не смогла забрать своего четвероногого друга, но полицейские и зоозащитники позаботились о Ричи, найдя ему новую семью.



Экипаж также направился в микрорайон «Шахтерский», где на эвакуацию ждали супруги. Путь был крайне опасен: в небе непрерывно кружили вражеские беспилотники. Чтобы избежать обнаружения, полицейские и волонтеры спрятали автомобиль и пошли к месту назначения пешком.



В это время два дрона начали преследовать эвакуационную группу, но правоохранители успели укрыться в подъезде одного из домов и дождаться, пока дроны не исчезли с горизонта.



Несмотря на трудности и опасности, экипаж успешно эвакуировал людей из города. Горячая линия группы «Белый ангел» на Покровском направлении: 066-56-19-102.