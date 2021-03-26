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Украина призвала страны продлить мандат СММ ОБСЕ, иначе на Донбассе станет хуже

26 марта 2021, 22:50

Украина призвала страны продлить мандат СММ ОБСЕ, иначе на Донбассе станет хуже

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением из-за того, что «некоторые государства-участники ОБСЕ сейчас блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев».

В МИДе напоминают, что мандат миссии истекает 31 марта, а если консенсус не будет достигнут на уровне стран, СММ ОБСЕ придется свернуть свою деятельность в Украине и это «будет играть на руку только Российской Федерации».

«Незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации», – заявляют в МИДе.

Министерство напомнило, что российские военные мешали в деятельности СММ, блокировали доступ наблюдателей на территорию аннексированного Крыма, а незаконные вооруженные формирования ограничивают действия Миссии в Донецкой и Луганской областях.

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В министерства не указывают, какие страны на данный момент блокируют решение о продлении мандата СММ ОБСЕ.

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