ВСУ на Торецком направлении сожгли танк, комплекс наблюдения и склад боеприпасов

На Торецком направлении FPV-дроны сожгли танк, комплекс наблюдения «Муром-П» и склад боеприпасов. Фото: скриншот с видео

На Торецком направлении продолжаются бои, недавно украинские военнослужащие уничтожили технику российских оккупантов, в частности — танк, комплекс наблюдения «Муром-П» и склад боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«Пилоты батальона беспилотных систем и подразделения «Kurt & Company» ежедневно уничтожают с десяток оккупантов. Мастерски используя для этого дроны всех типов — от маленьких, но точных FPV до бомбардировщиков, которые уничтожают все на пути», — говорится в сообщении.



В результате боевой работы пилоты поразили и уничтожили:



- танк;



- миномет;



- комплекс наблюдения «Муром-П»;



- автотранспорт;



- укрытия с пехотой;



- склад боеприпасов.



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