ВСУ на Торецком направлении сожгли танк, комплекс наблюдения и склад боеприпасов

На Торецком направлении продолжаются бои, недавно украинские военнослужащие уничтожили технику российских оккупантов, в частности — танк, комплекс наблюдения «Муром-П» и склад боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».
«Пилоты батальона беспилотных систем и подразделения «Kurt & Company» ежедневно уничтожают с десяток оккупантов. Мастерски используя для этого дроны всех типов — от маленьких, но точных FPV до бомбардировщиков, которые уничтожают все на пути», — говорится в сообщении.
В результате боевой работы пилоты поразили и уничтожили:
- танк;
- миномет;
- комплекс наблюдения «Муром-П»;
- автотранспорт;
- укрытия с пехотой;
- склад боеприпасов.
Ранее мы писали, что операторы 413-го батальона «Рейд» Сил беспилотных систем (СБС) успешно обнаружили и нанесли удар по тяжелой огнеметной системе залпового огня ТОС-1А «Солнцепек».
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