США и Украина провели первые переговоры о новом варианте соглашения о металлах — СМИ

Украина и США провели первые переговоры о новом варианте соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщает издание «Суспiльне».

Отмечается, что представители Киева и Вашингтона «провели первый длительный разговор по драфту соглашения об ископаемых» 28 марта, сообщил изданию источник в офисе президента Украины.

По его словам, работа между командами с участием юристов продолжается. «Украина готова продолжать работать над ней (сделкой)», — сказал источник.

США ранее в марте передали Украине новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Предложение американской стороны сводится к тому, что соглашение затронет все природные ресурсы Украины, а США получат контроль над инвестициями в украинскую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет признавать долгом военную помощь США, как об этом говорится в варианте соглашения. Также Украина не станет подписывать соглашение, если это будет угрожать вступлению страны в ЕС.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в ночь на 31 марта, что, по его мнению, Зеленский хочет выйти из соглашения о полезных ископаемых. Трамп пообещал президенту Украины «большие проблемы», если это случится.