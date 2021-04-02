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Двое украинских военных ранены за сутки на Донбассе

02 апреля 2021, 08:04

Двое украинских военных ранены за сутки на Донбассе

За минувшие сутки, 1 апреля, в зоне конфликта на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что они были ранены «вследствие враждебных действий». Пострадавших бойцов доставили в лечебное учреждение, где им оказывают помощь. Состояние раненых — удовлетворительное.

Всего за сутки штаб ООС зафиксировал 13 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Огонь велся в районе Песок, Старогнатовки, Авдеевки, Водяного (Приазовье), Водяного под Донецком, Светлодарска, Луганского и Золотого-4, Шумов и Новотошковки.

В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 1 апреля по обстрелы попали районы Александровки, Жабуньков. 2 апреля НВФ сообщают про нарушение «режима тишины» у Заиченко, Спартака, Донецка (микрорайон Октябрьский).

Группировка «ЛНР» заявила про обстрел в районе Голубовского.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 31 марта 2021-го зафиксировала не менее 13 830 нарушений режима прекращения огня по обе стороны конфликта в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 4 840 взрывов, 1 656 пролетевших неопределенных боеприпасов, 167 вспышек дульного пламени, 71 осветительную ракету, не менее 7 096 очередей и выстрелов.

Из-за разной методики подсчета, статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

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