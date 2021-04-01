Нынешняя эскалация на Донбассе со стороны РФ является системной и самой масштабной за последние годы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



В ведомстве отмечают, что Украина и международные партнеры констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в аннексированном Крыму.



«Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы.... Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня», — говорится в заявлении.



Кулеба подчеркнул, что Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в Нормандском формате делают все возможное, «чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу».



«Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров», — отметил министр.



Он также заверил, что несмотря на дезинформации со стороны РФ, Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования.

Эскалация на Донбассе заметна с начала года, только за первые месяцы Украина понесла потери – 20 погибших и 57 раненых.