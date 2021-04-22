Россия начнет отводить войска от границ Украины, заявил Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены «проверочные мероприятия». Об этом сообщает российский ТАСС.



«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, в связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», – сказал Шойгу.



Как сообщается, министр обороны РФ приказал командующим войсками военных округов «спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации».



Кроме того, Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.



При этом он отметил, что «технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегических учениях "Запад-2021", надо разместить в полевых парках на полигоне Погоново, организовать их обслуживание и надежную охрану».

Ранее сообщалось о большой концентрации войск РФ на полигоне Погоново под Воронежем, который находится в 250 километрах от границы с Луганской и Харьковской областями, и в 30 километрах от поселка Марфовка в Крыму.