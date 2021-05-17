У Путина отказались назвать украинских политиков, которые ведут дела в России и Крыму

В Кремле отказались назвать украинских политиков, которые ведут дела в России и в аннексированном Крыму, однако подчеркнули, что знают их пофамильно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Во время общения с журналистами украинский корреспондент попросил представителя Кремля уточнить, кого имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда говорил, что представители украинской власти продолжают вести дела в России и в Крыму.



«Он имел в виду действующих политиков Украины», — ответил Песков.



На уточняющий вопрос журналиста, есть ли пофамильный список этих политиков, пресс-секретарь Путина ответил, что есть, но он не может их назвать.



Также в Кремле сочли несерьезным предложение об обмене одного из лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.