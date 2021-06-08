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Bihus.Info: Медведчук занялся обменом пленными уже после переговоров по углю, газу и электричеству

08 июня 2021, 08:07

Bihus.Info: Медведчук занялся обменом пленными уже после переговоров по углю, газу и электричеству

Виктор Медведчук вошел в процесс обмена пленными на Донбассе уже после того, как участвовал в переговорах Украины и России о покупке угля из ОРДЛО, российского газа и электроэнергии.

Это следует из четвертой части расследования Bihus.Info, которое основано, как утверждается, на записях телефонных разговоров Медведчука с кремлевскими чиновниками и членами группировок «ДНР» и «ЛНР».

Медведчук начал заниматься вопросами обмена пленными в декабре 2014 года. Об этом обяъвила Служба безопасности Украины. Свое вхождение в этот процесс Медведчук обсуждал с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Ранее эту запись опубликовало издание «Цензор.нет» без указания точной даты. По данным Bihus.Info, их разговор состоялся 12 декабря 2014 года.

Тогда Медведчук сказал Суркову, что в «авантюру» с обменном пленными его хочет «втащить» президент Петр Порошенко.

«Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич [Порошенко] и это было поддержано Владимиром Владимировичем [Путиным] — поучаствовать в освобождении пленных. Мне. <…> То есть, он готов дать мне мандат», — отметил он.

Однако, как следует из записей, этому предшествовало участие Медведчука в переговорах, о которых официально тогдашние украинские власти не сообщали.  В частности, Порошенко неоднократно утверждал, что Медведчук занимался исключительно обменом пленными.

Речь об участии политика в переговорах по закупкам Украиной угля из ОРДЛО — этой теме был посвящен предыдущий выпуск Bihus.Info. В этот раз журналисты обнародовали записи переговоров Медведчука с российскими чиновниками, которые касались закупок Украиной газа, а также электроэнергии, часть которой переправлялось в аннексированный Крым, что было условием сделки.

Как и в случае с углем, он говорил российской стороне, что согласовывает свои действия с Порошенко

Журналисты поставили под сомнение необходимость участия Медведчука в обмене. Приводятся слово Порошенко, который в конце 2014-го заявил, что за полгода из плена удалось освободить полторы тысячи человек. При этом в расследовании отмечается, что за следующие пять лет при Медведчуке было освобождено столько же человек.

Как следует из расследования, Медведчук в основном обсуждал вопросы обмена с представительницей «ЛНР» Ольгой Кобцевой и «омбудсменом ДНР» Дарьей Морозовой. Однако они не были людьми, которое принимали окончательное решение. В основном разговоры касались того, какое количество пленных готовы обменять «Л-ДНР» и Украина.

На записях есть момент, когда Кобцева 27 июля 2015 года сообщила Медведчуку, что кто-то с украинской стороны договорился в обход их с боевиками «ЛНР» про обмен по формуле: один член НВФ взамен на семерых украинцев.

«Мне это не нравится я не дам. Я все сделаю, чтоб не дать [провести обмен по такой формуле]», — сказала Кобцева.

На это Медведчук ей ответил: «Не давай, Оля!».

Кроме того, Медведчук затягивал освобождение бойца ВСУ Андрея Гречанова («киборг Рахман»), который находился в плену «ДНР». Группировка была готова отпустить его еще в конце лета 2015-го, но из-за вмешательства Гречанов был освобожден только 30 ноября. Из разговоров Медведчука с боевиками следует, что освобождение «Рахмана» нужно было приурочить к возвращению Порошенко из Парижа. Во время встречи с Гречановым Порошенко заявил ему и СМИ, что боец был якобы освобожден только после того, как на встрече Нормандского формата он попросил лидеров Германии и Франции «надавить» на президента РФ Путина.



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