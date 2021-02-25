СМИ опубликовало разговор 2014 года между Медведчуком и куратором «русской весны» Сурковым

Издание «Цензор.нет» обнародовало запись разговора, как утверждается, между пророссийским политиком и Виктором Медведчуком и тогдашним помощником президента России Владиславом Сурковым.



Разговор датируется 2014 годом. Медведчук и Сурков обсуждали поставки электроэнергии в захваченный РФ Крым и обмен пленными на Донбассе.



В частности, они говорят о схеме поставок электроэнергии, в которой задействованы российская «Интер РАО» и ее структуры на аннексированном полуострове.







Говоря, о процессе обмена пленными на востоке Украины, Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина, сказал Суркову, что в эту «авантюру» его хочет «втащить» президент Петр Порошенко.



«Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич [Порошенко]... И это было поддержано Владимиром Владимировичем [Путиным]... Поучаствовать в освобождении пленных... Мне. То есть, он готов дать мне мандат», — отметил Медведчук.



Сурков ответил, что знает об этой инициативе. «Ну давай, забирай [мандат]. Я думаю, тебе это в плюс», — подчеркнул тогдашний помощник Путина и добавил, что не возвражает против участия Медведчука.



При этом Сурков отметил, что существуют разночтения в количестве пленных. Медведчук это подтвердил и предположил, что Порошенко предложил ему работать на этом направлении, «потому что там не все так просто».



По словам помощника президента РФ, именно разночтения в цифрах не позволяли провести обмен «всех на всех». Представителей группировок «ДНР» и «ЛНР» Сурков назвал «нашими подопечными» и пообещал Медведчуку помочь с обменом.

В феврале 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука «наиболее эффективным» переговорщиком по освобождению пленных.



Владислав Сурков в Администрации президента России занимался украинским направлением. В частности, его называют куратором «русской весны» и группировками «ДНР» и «ЛНР». Также Сурков на уровне советников глав государств участвовал в Нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за свою роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией.



В феврале 2020 года Сурков был уволен из администрации Путина.