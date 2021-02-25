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СМИ опубликовало разговор 2014 года между Медведчуком и куратором «русской весны» Сурковым

25 февраля 2021, 11:12

СМИ опубликовало разговор 2014 года между Медведчуком и куратором «русской весны» Сурковым

Издание «Цензор.нет» обнародовало запись разговора, как утверждается, между пророссийским политиком и Виктором Медведчуком и тогдашним помощником президента России Владиславом Сурковым.

Разговор датируется 2014 годом. Медведчук и Сурков обсуждали поставки электроэнергии в захваченный РФ Крым и обмен пленными на Донбассе.

В частности, они говорят о схеме поставок электроэнергии, в которой задействованы российская «Интер РАО» и ее структуры на аннексированном полуострове.


Говоря, о процессе обмена пленными на востоке Украины, Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина, сказал Суркову, что в эту «авантюру» его хочет «втащить» президент Петр Порошенко.

«Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич [Порошенко]... И это было поддержано Владимиром Владимировичем [Путиным]... Поучаствовать в освобождении пленных... Мне. То есть, он готов дать мне мандат», — отметил Медведчук.

Сурков ответил, что знает об этой инициативе. «Ну давай, забирай [мандат]. Я думаю, тебе это в плюс», — подчеркнул тогдашний помощник Путина и добавил, что не возвражает против участия Медведчука.

При этом Сурков отметил, что существуют разночтения в количестве пленных. Медведчук это подтвердил и предположил, что Порошенко предложил ему работать на этом направлении, «потому что там не все так просто».

По словам помощника президента РФ, именно разночтения в цифрах не позволяли провести обмен «всех на всех». Представителей группировок «ДНР» и «ЛНР» Сурков назвал «нашими подопечными» и пообещал Медведчуку помочь с обменом.

В феврале 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука «наиболее эффективным» переговорщиком по освобождению пленных.

Владислав Сурков в Администрации президента России занимался украинским направлением. В частности, его называют куратором «русской весны» и группировками «ДНР» и «ЛНР». Также Сурков на уровне советников глав государств участвовал в Нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за свою роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией.

В феврале 2020 года Сурков был уволен из администрации Путина.

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