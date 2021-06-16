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Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных

16 июня 2021, 20:14

Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных

В зоне операции Объединненых сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи Авдеевки боевики обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Зайцево НВФ вели огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье, боевики открыли огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм», – отмечается в сообщении.

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